Türkiye'de mağdur olduğunu söyleyen kadın İspanya gündeminde: 'Göğüslerimi yaptıracaktım, dişsiz döndüm'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:25

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:25

Ülkesi İspanya'da çeşitli basın mecralarına konuşan 64 yaşındaki Maribel, 5 ay önce göğüs implantlarına rötuş yaptırmak için gittiği Türkiye'de başına gelenleri anlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Maribel, gittiği klinikte göğüs implantının yanında dişlerini de yaptırmasını önerdiklerini ve bunun için İspanya'da ödeyeceği ücretin yarısını teklif ettiklerini söyledi.

"ANESTEZİDEN UYANDIĞIMDA TÜM DİŞLERİMİN ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Cazip bulduğu teklifi kabul ettiğini belirten kadın, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Dişlerim sağlamdı. Sadece beyazlatmak ve azı dişlerimdeki implantları değiştirmek istemiştim. Anesteziden uyandığımda tüm dişlerimin çekildiğini gördüm ve dehşete kapıldım."

Maribel, "Sağlam dişlerimi bile sökecek kadar vahşileşmelerine anlam veremiyorum" diye devam etti.

İspanyol kadın, göğüs implantlarının da rötuşlanmak yerine çıkarıldığını söyledi.

"ÖLÇÜSÜNÜ YANLIŞ ALMIŞLAR"

Protez diş takılan Maribel, "Gerçek implantlar için 4 ay sonra yine gelmemi söylediler" dedi ve şöyle ekledi:

"Buna güvenmek istedim. 4 ay sonra kliniğe tekrar gittim ama sadece başka bir kalitesiz protez diş verdiler. Onları takamıyorum bile çünkü ölçüsünü yanlış almışlar."

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ OPERASYONUNA MARUZ KALDIM"

İspanya'da bir uzmana göründüğünü anlatan Maribel, doktorun "üçüncü dünya ülkesi operasyonuna maruz kaldığını" söylediğini belirtti. Ayrıca Türkiye'de 3 bin 800 Euro ödediği operasyonu düzeltmek isteyen Maribel'e İspanya'da 9 bin Euro fatura çıkarıldı.

Maribel, "Geçen yıl ölen babamdan kalan 10 bin Euro'yla kendimi şımartmak istemiştim ama şu geldiğim hale bakın. Bu kadar param yok" ifadelerini kullandı ve geceleri uyuyamamaktan, yemek yiyememekten, eşine gülümseyememekten yakındı.

"ŞİKAYETTE BULUNMAK İSTEDİM AMA..."

Kliniğe neden dava açamadığınıysa şöyle açıkladı:

"Şikayette bulunmak istedim ama doğrudan benim başvuru yapmam lazımmış. Sabah erkenden uçağım vardı ve yetişemedim. Davayı İspanya'dan sürdürmeye gücümün yeteceğini sanmıyorum."

Başkaları da mağdur olmasın diye bunları anlattığını söyleyen Maribel, "İstanbul çok güzel ama umarım benim başıma gelenleri kimse yaşamaz" dedi.