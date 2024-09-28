Türkiye'den Alman basınındaki 'sınır dışı' iddialarına açıklama

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:05

Güncelleme: 28.09.2024 - 00:05

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberlerin doğu olmadığını belirtti.

Sözcü Keçeli’nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."