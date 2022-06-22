Tuzla'da polyester atölyesinde çıkan yangın, büyük çapta hasar bıraktı
Tuzla'da polyester atölyesinde yangın çıktı. Yangın, atölyenin bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya ve ahıra sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Tuzla'da saat 17.30 sıralarında iddiaya göre, polyesterlerin bulunduğu atölyede tinerlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler deponun bitişiğinde bulunan 2 katlı bir binaya ve ahır olarak kullanılan alana sıçradı.
Ahır içerisinde bulunan hayvanlar, yurttaşların yardımıyla kurtarıldı. Alevlerin sıçradığı binada ise büyük çapta hasar meydana gelirken çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Bina sahipleri yangını gözyaşlarıyla seyretti.
Polis ekipleri de patlama ve parlamalara karşı çevrede güvenlik önlemi alarak
kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Yoğun dumanlar çıkan atölyeye itfaiye
ekipleri tarafından uzun süre köpük ve su sıkıldı. Yangın itfaiye takviye
ekiplerinin gelmesinden sonra daha fazla büyümeden yaklaşık 1 saat sonra
söndürüldü. Emin Birgül, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Burası süs eşyası
atölyesi. Atölyede çıkan kıvılcımdan yangın çıkıyor. Tinerler patlıyor. Yanımda
bulunan arkadaşımın evine sirayet etti. Ahır vardı, içinde bulunan hayvanlar
kurtarıldı" dedi.
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