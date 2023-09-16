Üç ilin sınırları değişiyor

Yayınlanma: 16.09.2023 - 20:11

Güncelleme: 16.09.2023 - 20:11

Mülki İdari sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi'nin (MİDAS) ilk adımı yapıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çalışma yapıldı. Köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi.

İlk olarak 2018 yılında başlayan çalışmanın ilk adresi Trakya Bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.

Yapılan çalışmalarda kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi. Bu inceleme kapsamında köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi. İdari sınırlara ilişkin evrakların tamamı tek tek taramadan geçirildi. Ekipler sahaya inerek yerinde incelemelerde bulundu. Arazi şartlarının kolay olması dolayısıyla çalışmanın Trakya'dan başladığı ifade edildi. Tüm bölgelerden İçişleri Bakanlığına, idari sınırların netleştirilmesi için aynı çalışmanın yapılmasına yönelik talep geldiği öğrenildi.