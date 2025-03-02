Üçüncü kez yakalandı: Artık direksiyon başına geçemeyecek

Bursa’da uygulama yapan ekipleri gören alkollü sürücü, ehliyetini üçüncü kez kaptırmamak için uygulama noktasının 100 metre gerisine aracını park etti. Yapılan kontrollerde aracın muayenesinin olmadığı ve sürücünün de yasal sınırın üstünde alkollü olduğu öğrenildi. Sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi.

Üçüncü kez yakalandı: Artık direksiyon başına geçemeyecek
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:37

Ramazan ayından 2 gün önce, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü, uygulama noktasının 100 metre gerisinde durdu.

Durum üzerine aracın yanına giden ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi.

ÜÇÜNCÜYE YAKALANDI

Uygulamaya yakalanan ve daha önce alkolden 2 kez ehliyetini kaptıran 16 YN 023 plakalı otomobil sürücüsü Emir S., polis ekiplerine "Stajyer ehliyetim. Akşam abimin ayağı kırıktı, onu götürünce bir tane bira içtim. Yolda da yeni bira açtım" dedi.

Trafik polisinin "Çıkmaz belki, üflemen lazım" demesiyle beraber, "Abi promil hakkım yüzde 20, kurbanın olayım ben ikinciye aldım ehliyeti. Muayeneden yazmak istiyorsan yaz. Ama ehliyeti ikinciye aldım. Lütfen bir istisna yapın" dedi.

Durum üzerine trafik polisi ise, "Tamam bunları ben biliyorum zaten" diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen Emir S., 0.91 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİ DAİMİ İPTAL OLDU

Emir S.’nin ehliyeti daimi iptal olurken, sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, alkollü sürücünün daha önce iki kez daha alkolden ehliyetini verdiği öğrenildi.


Etiketler: #Bursa #ehliyet

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