Uğur Dündar: 'AKP kaynaklarından iyi haber alan bir dostum aradı,; şapkadan çıkacak bir tavşan kalmış

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:59

Merkez Bankası, 5. ayda da politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın bu ay da pas geçmesi ve dolar/TL'deki yükselişin durdurulamaması tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugünkü "Türkiye'nin geleceğini yakından görebilmek mümkün mü?" başlıklı yazısında anketlere göre AKP iktidarının yolun sonuna geldiğini aktardı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Dündar, AKP kaynaklarından iyi haber alan bir dostunun "Şapkadan çıkacak bir tavşan kalmış" dediğini ifade etti.

"DÖVİZİN BİR SÜRE DAHA YÜKSELMESİ BEKLENECEK"

Dündar, şöyle devam etti:

"Ne olduğunu sordum, anlattı:

'Dövizin bir süre daha yükselmesi beklenecek. Pik yaptıktan sonra enflasyona endeksli bir tahvil çıkarılarak, hem tasarrufların buna yönlenmesi, hem de doların tıpkı KKM'ye geçişte olduğu gibi belirli bir seviyeye inmesi sağlanacak. Yaz aylarında turizmden gelen döviz akışı da buna eklenince, görece bir rahatlama olacak. Sebze ve meyve fiyatlarındaki mevsimsel düşmeyi iktidar ‘Bakın enflasyonda söz verdiğimiz düşüş başladı' diye pazarlayarak, ilk fırsatta baskın erken seçime gidecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez seçilmesinin önündeki Anayasal engel de aşılacak.'

Dostuma 'Peki ama enflasyona endeksli tahvil Hazine'ye, dolayısıyla vatandaşın sırtına muazzam bir yük daha bindirmez mi?' diye sordum.

Güldü. 'İç borçtan batan bir devleti tarih henüz yazmadı dostum' dedi."