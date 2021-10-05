Uğur Dündar, yıllar sonra 'Bezmenler' kavgasını anlattı

05 Ekim 2021 Salı, 14:37

'Anında Manşet' isimli, TELE1'de yayınlanan programın bu haftaki konukları gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Belediye Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, 'pqueen' ismiyle bilinen Pelin Baynazoğlu, 'BGY' ismiyle bilinen Ömer Serdar Özkan ve Kenan Sürmeli oldu.

Baynazoğlu, canlı yayında, Dündar'a yıllar sonra meşhur olan 'Bezmenler' olayının hikayesini sordu.

Olayın perde arkasını anlatan Dündar, şöyle konuştu:

"Biz mikrofonu sadece insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diye kullanırız. Amerika'daki o müessif olayda da bize saldıran kişiye mikrofonu uzattım. Buyrun kardeşim içinizden ne geliyorsa anlatın, biz de olduğu gibi yayınlayalım dedim. Ama o konuşmak, kendisini ifade etmek yerine bana saldırmayı yeğledi. Benden önce birlikte çalıştığımız değerli emekçi kardeşime saldırmak istedi. Ben de kendisini durdurdum. Meşru savunma anlamında kendimi korudum. Ama iyi korumuşum..."

'BOYUMUZLA POSUMUZLA NEDEN DAYAK YİYELİM?'

"Bir de bizim mesleğimizin mensuplarına saldırmak özellikle spor haline geldi. Bir defa sosyal anlamda linçleri yaşamakla birlikte fiziksel saldırılar da başladı. Sanki şiddete maruz kalmak gazetecinin kaderiymiş gibi algılandı, algılanıyor. Bir defa da gazeteci kendini savunmuş olsun. Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki? Meşru savunma diye bir durum var. Bundan dolayı çok üzüldüm. Saldıran kişi de orada çalışan bir insan..."

NE OLMUŞTU?

Usta gazeteci Uğur Dündar, yolsuzluktan yargılanan kaçak iş insanı Halil Bezmen'i bulabilmek için Aralık 1994'te evine gitmişti. Dündar o dönem Arena programını yapıyordu.

Dündar, Halil Bezmen'in Connecticut'taki evinde görevli Remzi Çelik ile yumruklaşınca yaklaşık 12 saat gözaltında kalmıştı. Olayın ardından Çelik'in burnu kırılmıştı.

Geçen yıllarda ortaya çıkan video sosyal medyada çok konuşuldu. Videonun Japoncaya çevrilmiş versiyonları da bulunuyor.

Görüntülerde Dündar, ABD'ye para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine gidiyor; kendisini evin çalışanı olarak tanıtan kişi 'çekim yapamazsınız' diyerek Dündar'a müdahale ediyordu. Sonrasında Dündar ve çalışan arasında küfürlü kavga başlıyordu.