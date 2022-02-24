7 Türk öğrenci Ukrayna'da mahsur kaldı: Moldova sınırına doğru yola çıktılar
Ukrayna'da mahsur kalan 7 Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve konsolosluktan uçak talep edeceklerini Cumhuriyet TV'de anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Ukrayna'nın birçok şehrinde Rus saldırıları gerçekleşti.
Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan yedi Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
''TÜRKİYE'YE DÖNEMİYORUZ''
Altı yıldır Odessa'da yaşadıklarını belirten Türk öğrenciler, Moldova sınırına geçmek için arabada yola çıktıklarını söylediler. Öğrencilerden biri ''Saat beşte patlama sesi geldi. Şimdi Moldova sınırına geçiyoruz, amacımız sınıra geçmek. Ne olacağını bilmiyoruz. Benzinlikler çok kalabalık, trafik ve uzun kuyruklar var. Dış İşleri Bakanlığı bizi aradı. 'Zorunluluğunuz yoksa ülkenize dönün' dediler. Biz beklemeyi tercih ettik, ama artık tedirginiz. Türkiye'ye dönemiyoruz. Uçak talebimiz olacaktır'' ifadelerini kullandı.
''KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR''
İnternetlerinin her an gidebileceğini ve ailelerinin kendilerinden haber beklediğini belirten öğrenciler, yurtlardan tahliyelerin başladığını aktardılar. Cep telefonlarının iyi çekmediğini belirten öğrenciler, şunları söyledi:
''İnternetimiz her an gidebilir. Gece dört tane havada ayarlı füze patlatıldı, ses her yerden duyuldu. Konsolosluğu arıyoruz, kimse cevap vermiyor. Konsolosluk bize geçen haftalarda ulaşıyordu.''
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