Ülkenin geleceği kadınların elinde

Çiftçi ailenin çiftçi çocuğu Aynur Çeşmeliler, “Çok küçük yaştan beri özgürlüğüme düşkündüm ve ekonomik bağımsızlığımı sağlamak istiyordum” diyor. Bu istek ve azimle henüz 15 yaşındayken pazarda kendi yerini alıp ürünlerini satıyor. Yazları tarlada vakit geçirirken kışları da işletme alanında kendisini geliştirmek isteyen Çeşmeliler, seyyar tezgâhında balık ekmek de satıyor, kendi organizasyon şirketini de kuruyor.

“Kadınların özgürleşmesi ve kendi ayakları üzerinde durması, ürettiklerinin katma değer olarak kendilerine dönmesini her zaman çok önemsedim” diyen Çeşmeliler, bu konuda yönetimsel sorumluluk için taşın altına elini koyuyor. Daha çok sosyal sorumluluk ve kırsal kalkınma projelerine yöneliyor. Çeşmeliler, bu hedefleri doğrultusunda 2018 yılında Tekirdağ’a bağlı Malkara Belediyesi Ticaret Odası’nda başkan yardımcısı, 2019’da Tekirdağ Kadın Girişimciler Başkanlığı 2021’de ise Trakya Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı görevlerine geldi.

“Kadınların tarım alanındaki mücadelesine destek vermek, zorlandıkları noktada işlerini kolaylaştırmak en çok istediğim şeydi” diyen Çeşmeliler, süreci şu cümlelerle anlatıyor:

KÖY ATÖLYELERİ

“Sürecin her aşamasında bulunuyorum. Tarladan ekime, üretimden pazarlamaya kadar. Bu alanda sorumluluk almak isteyen kadınların kurumlar aracılığıyla tohum ve fide tedariğini sağlıyorum. Sonraki aşamada cihaz ve makine ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlarla koordinasyonu sağlıyoruz. Toplamda 77 köyümüz var. Bu köylerde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okulları atölyelere dönüştürdük. Her köyümüze isim koymaya başladık. Tarhana köyü, Salça köyü, Nohut köyü, Turşu köyü gibi...

Cumhuriyetin kadınlara sağladığı haklar ve Atatürk ilkeleri ışığında ilerliyoruz. Kadın, çalışma alanının her aşamasında ve yerinde olmalı. Dokunabildiğimiz her kadın büyük mutluluk ve motivasyon oluyor bizlere. Tarımda erkeğin yapabileceği her işi kadınlarımız da yapabiliyor. Özgür kadınları çoğaltmalıyız. Gıdada dünya çapında yaşanabilecek kıtlık ihtimalinden bahsediliyor. Büyük bir rahatlıkla söylüyorum, Türk kadınları üretirse Türkiye aç kalmaz. Türkiye’nin geleceği kadınların ellerinde. Bir kadın çok fazla şeyi değiştirir. Yeter ki kadınlara katma değer sağlansın.

(Aynur Çeşmeliler)

ATA TOHUMLARI VE TEKNOLOJİ

Ata tohumlarını bulup onlara yöneldiklerini de belirten Aynur Çeşmeliler, “Bu tohumları buluyoruz, önceliğimizi o tohumlara vermek, yabancı ve hibrit tohumlardan tarlalarımızı arındırmak istiyoruz. Bu konuda da önemli bir aşama kat ettik” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 400 kadınla iletişimde olduklarını söyleyen Çeşmeliler, “Köylerdeki kadınlara teknolojik destek de veriyoruz. 65 yaşında olup da ürünlerini internet üzerinden satabilen kadınlarımız var. Hem üretici hem yönetici olarak bu rüzgârı güçlendirerek estirmeye devam etmek istiyoruz” diyor.