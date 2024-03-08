Ümraniye’de engelli genci darbeden şahıs tutuklandı

Ümraniye’de yüzde elli zihinsel engelli genci darbeden şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:41
Ümraniye’de engelli genci darbeden şahıs tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mart tarihinde saat 18.50 sıralarında Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi’nde kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti.

Yürütülen saha çalışmalarında; çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri ayrıntılı şekilde incelendi. İnceme sonucunda yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Y. isimli yaşı küçük şahsı, M.M.K. isimli şahsın darbettiği tespit edildi.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan M.M.K. isimli şüpheli şahıs 8 Mart 2024 tarihi saat 03.20 sıralarında İnkılap Mahallesi’nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “kasten yaralama” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.


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