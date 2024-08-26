Zonguldak’ta orman yangını: Bir mahalle tahliye ediliyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. 2 ilden destek talep edildi. Bir mahallede tahliye işlemlerine başlandı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:57
Zonguldak’ta orman yangını: Bir mahalle tahliye ediliyor
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Dumanları fark eden yurttaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi.

2 İLDEN DESTEK TALEP EDİLDİ

Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.

TAHLİYE İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı.


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