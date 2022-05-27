Ümraniye'de hurdalıkta yangın paniği: Balkona sığındılar
İstanbul Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DUMAN SEBEBİYLE MAHSUR KALDILAR
İhbar üzerine Hurdalıktan yükselen alevler ve yoğun duman yan nedeniyle yan tarafındaki binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı.
Ancak 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 kişi içeriye dolan duman nedeniyle mahsur kaldı.
BALKONA SIĞINDILAR
Balkona çıkıp ağızlarını bezle kapatarak dumandan etkilenmemeye çalıştı.
Yangın itfaiyenin yarım saat çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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