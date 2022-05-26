Ümraniye'de otomobil apartman boşluğuna düştü

26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:15

Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 34 TC 7330 plakalı otomobille oturduğu sitenin otoparkından çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuştan geri kayan otomobil, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil apartman boşluğunda sıkışırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinçle apartman boşluğundan çıkarılan otomobilde hasar oluştu.

Mahalle sakini Onur Gene, "Yukarıdan geri geri gelirken frene basamamış. Frenleri tutmadığını söyledi. Büyük bir ses duyduk. Geri geri çarpmış duvara sonra bağrışmaları duyduk. 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu. Yakınları geldi. Onları görünce sarılıp ağladı. Hepimiz çok korktuk" dedi.