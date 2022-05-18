İstanbul'da Ümraniye'den sonra Sultangazi'de 'hortum' paniği

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Sultangazi'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.Benzer görüntüler Ümraniye'de de yaşanmıştı.

DHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:09

Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki bir firmaya ait şantiye alanında dün öğlen saatlerinde hortum meydana geldi.

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