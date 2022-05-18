İstanbul'da Ümraniye'den sonra Sultangazi'de 'hortum' paniği
Sultangazi'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.Benzer görüntüler Ümraniye'de de yaşanmıştı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki bir firmaya ait şantiye alanında dün öğlen saatlerinde hortum meydana geldi.
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