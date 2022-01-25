Unilever duyurdu: 1500 yöneticinin işine son verilecek
Unilever şirketi dünya genelinde yönetici pozisyonundaki 1.500 kişinin işine son verileceğini duyurdu.
Unilever'den yapılan açıklamada, küresel çerçevede yeniden yapılanma planına dikkat çekilirken yönetici pozisyonunda çalışanların yüzde 15’inin işine son verileceği bildirildi.
FABRİKA ÇALIŞANLARININ ETKİLENMESİ BEKLENMİYOR
Açıklamada, “Önerilen yeni organizasyon modeli, üst düzey yönetici pozisyonunda yaklaşık yüzde 15, daha alt düzey yönetim rollerinde yüzde 5, dünya genelinde yaklaşık 1.500 role eşdeğer bir azalma ile sonuçlanacak. Fabrika çalışanlarının bu değişikliklerden etkilenmesini beklemiyoruz" ifadesine yer verildi.
İngiltere merkezli Unilever’in dünya genelinde 149 binden fazla çalışanı bulunuyor.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Goldman Sachs'tan Türk hisselerine ilişkin değerlendirme
- 'Satır'lı saldırgan yakalandı
- Erdoğan, Bedros Şirinoğlu'yla görüştü
- Mumyalanmış deniz canlıları İzmir'de sergileniyor
- Masumlar Apartmanı’nda 'Şükrü Özyıldız' sürprizi
- Kar yağarken neden gök gürler?
- İBB kar bilançosunu açıkladı
- Somali'de 1 milyondan fazla kişiyi göçe zorlanabilir
- Elon Musk'ın uyduları hakkında uyarı
- 'Deli Dumrul Tüneli'ne yine zam yapıldı