Üniversite öğrencisi Melisa, arkadaşının evinde ölü bulundu: Gözaltına alındılar

12.11.2025 09:21:00
DHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Melisa Şengül (20), birlikte alkol aldığı öne sürülen arkadaşlarının evinde ölü olarak bulundu.

 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine kadar alkollü içki tüketti.

Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü.

Image

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Image

 

K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

