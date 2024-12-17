Üniversite personelinden ‘tayin duası’

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, gazetemize yaptığı açıklamada, altıncı ve yedinci dönem toplusözleşmelerinde sorunun çözümü için çalışma kararı alındığını ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Güzel, “YÖK’ün idari tarafta hiçbir tasarrufu yok. Bir çalışma başlattılar ama yetkisi olmadığından devamını getiremedi” diye konuştu.