Üniversite personelinden ‘tayin duası’
Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversitelerde çalışan idari personel dün Ankara’da bir araya geldi. Grup tayin sorunlarının çözümü için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “tayin duası” etti ve cuma gününe kadar oturma eylemi başlattı.
ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, gazetemize yaptığı açıklamada, altıncı ve yedinci dönem toplusözleşmelerinde sorunun çözümü için çalışma kararı alındığını ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi.
Güzel, “YÖK’ün idari tarafta hiçbir tasarrufu yok. Bir çalışma başlattılar ama yetkisi olmadığından devamını getiremedi” diye konuştu.
Etiketler: #çözüm #İbrahim Güzel #Sözleşme
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