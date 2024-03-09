Üniversitede esrarengiz duman paniği: 2 kişi etkilendi!
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yoğun duman paniğe neden oldu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen dumandan iki kişinin etkilendiği aktarıldı.
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin nöbetçisi, sabah saatlerinde bina giriş katındaki bir odadan yoğun duman çıktığını gördü.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!
Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bina nöbetçisi ve bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi.
Dumanın çıkış sebebi henüz bilinmezken, üniversite yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, gazetecileri telefonla arayarak olayın haberleştirilmesini engellemeye çalıştı.
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