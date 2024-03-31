Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda oyunu kullandı.
İstanbul’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti.
Sanatçı Candan Erçetin, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1245 numaralı sandıkta görevli oldu. Öte yandan komedyen Cem Yılmaz da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrılırken gazetecilerle şakalaştı.
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