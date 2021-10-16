Squid Game'in ünlü oyuncusu Heo Seung-tae: "Beni milyoner yaptığınız için teşekkür ederim"
Son günlerin en popüler dizi Squid Game'in yıldızı Heo Seung-tae, dizinin sürpriz başarısının ardından kendisini “milyoner” yaptığı için dünyaya teşekkür ederek takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.
İlk yayınlandığı tarih olan 17 Eylül'den bu yana 111 milyondan fazla hanenin Kore dilindeki Güney Kore dizisini izlemesi,
Bridgerton'ı geride bırakarak Squid Game'i dijital yayın platformu Netflix'in en
başarılı dizisi yaptı.
Squid Game halihazırda Sex Education'ın üçüncü sezonu,
Midnight Mass ve Maid gibi yeni yayımlanan diğer dizileri de geçerek dünya
genelinde platformun en iyi 10 listelerinde zirvede yer alıyor.
Dizinin başarısı tazeyken, gangster Jang Deok-su'yu oynayan
aktör Heo Seung-tae, Instagram'da şunları yazdı:
"Beni milyoner yaptığınız için teşekkür ederim."
Fakat birçok kişi aktörün aşırı derecede zengin olmaktan
bahsettiğini varsayarken Heo aslında Instagram'daki takipçi sayısına atıfta
bulunuyordu.
Birçok kişi oyuncunun küstah görünen gönderisi karşısında
şoke olduklarına dair yorum yaptıktan sonra bir takipçi "DURUN BU BİR
MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞMASIYLA İLGİLİ, AĞLIYORUM" diye yazdı.
NETFLIX'TE REKOR KIRDI
Distopik Güney Kore dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak Netflix'in en popüler içeriği hâline geldi. Dizinin 80'den fazla ülkede dijital yayın platformunun ilk sırasına yerleştiği açıklandı.
Netflix, sadece bu yıl Güney Kore'de üretilen dizi ve filmler için 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı.
Squid Game, Güney Kore'de maddi sorunlar yaşayan, borç batağındaki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- İşte yeni asgari ücret!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Ömer Koç: Fevkalade üzüyor
- Alevi öğretmene korkunç saldırı