Squid Game'in ünlü oyuncusu Heo Seung-tae: "Beni milyoner yaptığınız için teşekkür ederim"

16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:17

İlk yayınlandığı tarih olan 17 Eylül'den bu yana 111 milyondan fazla hanenin Kore dilindeki Güney Kore dizisini izlemesi, Bridgerton'ı geride bırakarak Squid Game'i dijital yayın platformu Netflix'in en başarılı dizisi yaptı.

Squid Game halihazırda Sex Education'ın üçüncü sezonu, Midnight Mass ve Maid gibi yeni yayımlanan diğer dizileri de geçerek dünya genelinde platformun en iyi 10 listelerinde zirvede yer alıyor.

Dizinin başarısı tazeyken, gangster Jang Deok-su'yu oynayan aktör Heo Seung-tae, Instagram'da şunları yazdı:

"Beni milyoner yaptığınız için teşekkür ederim."

Fakat birçok kişi aktörün aşırı derecede zengin olmaktan bahsettiğini varsayarken Heo aslında Instagram'daki takipçi sayısına atıfta bulunuyordu.

Birçok kişi oyuncunun küstah görünen gönderisi karşısında şoke olduklarına dair yorum yaptıktan sonra bir takipçi "DURUN BU BİR MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞMASIYLA İLGİLİ, AĞLIYORUM" diye yazdı.

NETFLIX'TE REKOR KIRDI

Distopik Güney Kore dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak Netflix'in en popüler içeriği hâline geldi. Dizinin 80'den fazla ülkede dijital yayın platformunun ilk sırasına yerleştiği açıklandı.

Netflix, sadece bu yıl Güney Kore'de üretilen dizi ve filmler için 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

Squid Game, Güney Kore'de maddi sorunlar yaşayan, borç batağındaki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.