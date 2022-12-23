Urla kayyumundan 13 milyonluk arazi satışı!

23 Aralık 2022 Cuma, 11:19

İzmir’de kayyum yönetiminde olan Urla Belediyesi, Yağcılar mahallesinde bulunan bazı taşınmazları satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; 127 ada 1,2,3 ve 4 parsel açık teklif usulüyle 10 Ocak 2023 tarihinde satılacak.

Urla Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek olan ihaleden belediyenin 13 milyon TL gelir elde etmesi ön görülüyor.