Urla kayyumundan 13 milyonluk arazi satışı!

İzmir’de Urla Belediye Başkanvekili ve kayyum kaymakam Murtaza Dayanç, Yağcılar Mahallesi’ndeki bin 396 metrekare büyüklüğündeki 4 parseli 13 milyondan satışa çıkardı.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Aralık 2022 Cuma, 11:19
Urla kayyumundan 13 milyonluk arazi satışı!
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İzmir’de kayyum yönetiminde olan Urla Belediyesi, Yağcılar mahallesinde bulunan bazı taşınmazları satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; 127 ada 1,2,3 ve 4 parsel açık teklif usulüyle 10 Ocak 2023 tarihinde satılacak.

Urla Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek olan ihaleden belediyenin 13 milyon TL gelir elde etmesi ön görülüyor. 


İzmir Urla kayyum Satış

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