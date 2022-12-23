Urla kayyumundan 13 milyonluk arazi satışı!
İzmir’de Urla Belediye Başkanvekili ve kayyum kaymakam Murtaza Dayanç, Yağcılar Mahallesi’ndeki bin 396 metrekare büyüklüğündeki 4 parseli 13 milyondan satışa çıkardı.
İzmir’de kayyum yönetiminde olan Urla Belediyesi, Yağcılar mahallesinde bulunan bazı taşınmazları satışa çıkardı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; 127 ada 1,2,3 ve 4 parsel açık teklif usulüyle 10 Ocak 2023 tarihinde satılacak.
Urla Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek olan ihaleden belediyenin 13 milyon TL gelir elde etmesi ön görülüyor.
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