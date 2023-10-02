Uşak’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı

Uşak’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 1’i bebek 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:35
Uşak’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı
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Kaza, Uşak Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. (28) idaresindeki 34 CNM 257 plakalı hafif ticari araç ile M.Z. (46) yönetimindeki 35 HC 3635 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince araç sürücüleri ve otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Z. (22), S.A. (29), R.A. (25), B.E.A. (1) ve Ü.A. (5) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. 


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