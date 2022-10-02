Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

02 Ekim 2022 Pazar, 18:00

Küplüce Mahallesi Eylül Sokak'ta, 2 Ekim Pazar saat 15.30 sıralarında; 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bir mahalle sakini elindeki hortumla su tutarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini aksatan park halindeki otomobil, mahalle sakinlerinin desteğiyle çıkarıldı. Yangın ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

"ELEKTRİĞİ AÇTIM..."

Yangının çıktığı evin sahibi Mustafa Kaplan, "Elektriği açtım, üstte bir şey bakacaktım. O da alev aldı. Çatıda elektrik vardı, oradan alev aldı. Ben de işe gidecektim. İtfaiye biraz geç kaldı ama çok eşyam yandı" dedi.

Bir mahalle sakini, "Sokakta arabalar olduğu için zor yanaştı itfaiyeler. Zamanında yetiştiler. 10-15 dakika oldu. Şu anda müdahale ediyorlar hızlıca. Yanlış parklardan itfaiyeler zorlanıyor. Mahalle arası olduğu için" diye konuştu.