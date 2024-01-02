Üst geçidin altında yaralı bulunmuştu... Kurtarılamadı!
Düzce'de üst geçidin altında yaralı bulunan 25 yaşındaki Ramazan Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuzey Çevre Yolu'ndaki Muncurlu üst geçidinin altında sabah saatlerinde yaralı bir kişi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından sağlık personeli, yaralıya müdahale etti. Ramazan Doğan (25) olduğu belirlenen yaralı, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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