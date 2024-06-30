Usta edebiyatçı İrfan Yalçın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:21

'Fareyi Öldürmek', 'Ölümün Ağzı' ve 'Genelevde Yas' gibi kitaplarıyla tanınan, Türk edebiyatının önemli romancılarından İrfan Yalçın 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşamı boyunca çok sayıda ödül alan İrfan Yalçın çeşitli tiyatro oyunları da kaleme aldı. Yalçın'ın Genelevde Yas adlı romanı ise filme aktarıldı.

Eserlerinin hem biçemi hem de temaları edebiyat tarihimizde onu çok özgün bir yere taşımıştı.

İRFAN YALÇIN KİMDİR?

23 Nisan 1934 taihinde Zonguldak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Fransızca öğretmenliği yaptı. 1972 yılında öğretmenliği bırakarak İstanbul’da bir kitabevi açtı ve Z Yayınevini kurup yönetti. Varlık ve Türk Dili dergilerinde yayımladığı şiir, öykü ve çeviri yazılarından sonra, bir süre yazın yaşamına ara verdi. 1959 yılından itibaren hikâye, eleştiri ve çevirileri Varlık, Türk Dili, Soyut, Gelecek, Yeditepe, Yansıma dergilerinde yayımlandı. Yeni Dergi’nin 1968'de açtığı bir yarışmada “İnce Memed” eleştirisiyle ikincilik, Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışmasında Pansiyon Huzur (1975) romanıyla ikincilik, Ölümün Ağzı (1979) romanıyla da 1980 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü aldı. Tiyatro oyunları yazdı. Pansiyon Huzur ve Fareyi Öldürmek adlı romanları sahneye uyarlandı. Ölümün Ağzı adlı eseri Rusçaya çevrilerek yayımlandı. Genelevde Yas adlı romanı filme taşındı.