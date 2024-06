Ünlü komedyen Martin Mull, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 30.06.2024 - 10:34

'Fernwood Tonight' ve 'Roseanne' dizilerinin ünlü oyuncusu Martin Mull, hayatını kaybetti.



Ünlü oyuncunu kızı Maggie Mull, sosyal medya hesabından uzun süren bir hastalığa karşı verdiği mücadelenin ardından evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.



Maggie Mull, "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek" dedi.



MARTİN MULL KİMDİR?

Mull'un ilk kayda değer rolü 1976'da Mary Hartman, Mary Hartman adlı pembe dizi parodisinde Garth Gimble'ı canlandırmasıydı ve bu rol Fernwood 2 Night dizisi de dahil olmak üzere iki yan role daha yol açtı.

Ardından aynı adlı masa oyunundan esinlenen kara komedi filmi Clue'da ordu subayı Albay Mustard rolünü üstlendi.

O sıralarda, kızının övgüsünde bahsettiği Red Roof Inn reklamlarını da seslendirmeye başladı.

1990'lı yılların televizyon meraklıları Mull'u, Roseanne dizisinde baş karakterin patronu Leon Carp'ı ya da Sabrina the Teenage Witch dizisinde Müdür Willard Kraft'ı canlandırdığı rollerden tanıyacaktır.

Mull ayrıca eleştirmenlerce beğenilen hiciv komedisi Arrested Development'ta talihsiz özel dedektif Gene Parmesan'ı canlandırdı.

Aralarında The Simpsons, Family Guy, Law and Order'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış televizyon programında konuk oyuncu olarak rol aldı: Special Victims Unit, The Golden Girls ve Two and a Half Men gibi birçok tanınmış dizide konuk oyuncu olarak rol aldı.

Mull, 2016 yılında HBO'nun politik hiciv dizisi Veep'te oynadığı dört bölümlük performansıyla Komedi Dizilerinde En İyi Konuk Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Chicago'da bir aktris ve marangozun çocuğu olarak dünyaya gelen Mull, gösteri dünyasındaki kariyerine şarkı sözü yazarı olarak başladı ve müzikal komedyen olarak tanındı. Frank Zappa ve Bruce Springsteen için 1970'lerin başında çok sayıda canlı konser verdi.

Ayrıca resim eğitimi aldı ve 1965 yılında Rhode Island School of Design'dan Güzel Sanatlar Lisans derecesiyle mezun oldu.