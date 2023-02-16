'Uyan artık Türkiye' demişti: O sağlıkçının evine polis gitti

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 05:49

Bir televizyon kanalının Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında B.A isimli hemşire kadraja girerek isyanını haykırdı.

Devletten hiçbir üst düzey yöneticinin Adıyaman’da olmadığını söyleyen ve kendilerinin yalnız bırakıldığını belirten B.A’nın sözleri gündem oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) avukatı Kamil Tekin Sürek, televizyon yayının ardından polisin B.A’nın evine giderek tutanak tuttuğunu söyledi.

Sürek, “Polis yayında yaptığı konuşmayı kendisinin yaptığına dair tutanak imzalatmış. Kendisi gözaltına alınmadı. Soruşturma cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaretten ve halkı kışkırtmaktan’ açılabilir. Sağlık Bakanlığı da hakkında idari soruşturma açabilir” dedi.