'Uyan artık Türkiye' demişti: O sağlıkçının evine polis gitti

Adıyaman’da, bir televizyon kanalının canlı yayınına dahil olarak deprem sonrası yaşanan gecikmelere ve aksaklıklara tepki gösteren sağlıkçının evine polis giderek tutanak imzalattı.

Dilan Ayırkan
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 04:00
'Uyan artık Türkiye' demişti: O sağlıkçının evine polis gitti
Abone Ol google-news

Bir televizyon kanalının Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında B.A isimli hemşire kadraja girerek isyanını haykırdı.

Devletten hiçbir üst düzey yöneticinin Adıyaman’da olmadığını söyleyen ve kendilerinin yalnız bırakıldığını belirten B.A’nın sözleri gündem oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) avukatı Kamil Tekin Sürek, televizyon yayının ardından polisin B.A’nın evine giderek tutanak tuttuğunu söyledi.

Sürek, “Polis yayında yaptığı konuşmayı kendisinin yaptığına dair tutanak imzalatmış. Kendisi gözaltına alınmadı. Soruşturma cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaretten ve halkı kışkırtmaktan’ açılabilir. Sağlık Bakanlığı da hakkında idari soruşturma açabilir” dedi.


sağlıkçı adıyaman 6 Şubat depremi

İlgili Haberler

Depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya'dan sosyal medya yorumuna tepki

Depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya'dan sosyal medya yorumuna tepki
TTB'den Adıyaman'daki çadır kente tepki: 'Afet yönetimi açısından skandal'

TTB'den Adıyaman'daki çadır kente tepki: 'Afet yönetimi açısından skandal'
Adıyaman'da depremin yarattığı yıkım havadan görüntülendi

Adıyaman'da depremin yarattığı yıkım havadan görüntülendi

En Çok Okunan Haberler