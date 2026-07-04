Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyarılar yapılmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

Uyarılar yapılmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

4.07.2026 11:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Uyarılar yapılmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak etkisini göstermeye başladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) peş peşe yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı. Yağış, kentin her iki yakasında da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kâğıthane ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'nda ise özellikle Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış kaydedildi. 

Yağışa sokakta yakalanan İstanbulluların bir kısmı şemsiyeleriyle yollarına devam ederken, hazırlıksız olan yurttaşlar çareyi otobüs duraklarına ve dükkân tentelerinin altına sığınmakta buldu. 

Image

SARI KOD UYARISI

İçişleri Bakanlığı, 4 Temmuz Cumartesi günü için İstanbul'u sarı kod (az tehlikeli) ile uyarmıştı. 

Bakanlıkça yapılan açıklamada, "Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri kullanılmıştı.

İlgili Konular: #İstanbul #yağış

İlgili Haberler

AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor
AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla düşeceği belirtilirken İstanbullular cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldı.
AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor İBB AKOM'un yayımladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden 33 derecelik sıcaklıklar, Cumartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa ve serin havaya bırakacak. Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 28 derecelere kadar gerileyecek.
AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağış bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağış bekleniyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kavurucu sıcakların ve yüksek nemin etkisindeki İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Hafta boyunca etkili olacak bunaltıcı havanın ardından, Cumartesi günü kentte yağış bekleniyor.