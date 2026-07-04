Uyarılar yapılmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) peş peşe yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı. Yağış, kentin her iki yakasında da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kâğıthane ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'nda ise özellikle Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış kaydedildi.

Yağışa sokakta yakalanan İstanbulluların bir kısmı şemsiyeleriyle yollarına devam ederken, hazırlıksız olan yurttaşlar çareyi otobüs duraklarına ve dükkân tentelerinin altına sığınmakta buldu.

SARI KOD UYARISI

İçişleri Bakanlığı, 4 Temmuz Cumartesi günü için İstanbul'u sarı kod (az tehlikeli) ile uyarmıştı.

Bakanlıkça yapılan açıklamada, "Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri kullanılmıştı.