Uykusuz'dan 'yasak' göndermeli kapak
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında AKP'li belediyelerin iptal ettiği konserleri kapağına taşıdı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki sayısında AKP'li belediyelerin peş peşe yaptığı konser iptallerini kapağına taşıdı.
Uykusuz, 'Gençlik Festivali' adı altında AKP'li belediyelerin konser iptallerini, müzik yasağını, eğlence ve ifade özgürlüğünü, toplanma ve gösteri yürüyüşünün yer aldığı bir kapak hazırladı.
Dergi, karikatüre "konserler etkinlikler ve sürpriz yasaklar... " şeklinde not düştü.
İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:
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