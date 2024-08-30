Uyuşturucu ihbarı harekete geçirdi: Dışarıdan tost büfesi ama...

Düzce’de tost büfesinde uyuşturucu madde satan şüpheli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada ikametinde 5 bin 320 gram kubar esrar, bahçesinde 134 adet ekili Hint keneviri bitkisi işyerinde 3,07 gram esrar 1.20 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 14:20
Uyuşturucu ihbarı harekete geçirdi: Dışarıdan tost büfesi ama...
Abone Ol google-news

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.K. isimli şahsın işletmiş olduğu tost büfesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla şahsın işyeri ve ikametinde yapılan arama yapıldı.

Yapılan aramada şahsın ikamette yapılan aramada 5 bin 320 gram kubar esrar, 25 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, bahçesinde 134 adet boyları 60 ile 230 santim ekili Hint keneviri bitkisi, işyerinde yapılan aramada 3,07 gram esrar 1.20 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi.

Şüpheli B.K. şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak, uyuşturucu madde yetiştirmek ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı.


Düzce haberleri tost haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
502 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Baba ve oğlu tutuklandı

502 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Baba ve oğlu tutuklandı
O anları anlattı... Uyuşturucu alan pilot halüsinasyon nöbeti geçirdi!

O anları anlattı... Uyuşturucu alan pilot halüsinasyon nöbeti geçirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler