Meral Danış Beştaş'tan TÜGVA açıklaması: Çift devlet var

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:04

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlara yönelik sözleriyle ilgili, "Bunu tehdit olarak değerlendirmek mümkün değil" diyen Meral Danış Beştaş, "Tamamen hukuksuz, usulsüz, rekabet kurallarına aykırı, aynı koşullar arasında seçim yapılmayan bir düzende yaşıyoruz. Bizim de bu yönlü çok çağrımız oldu. Bu iktidar bu hukuksuzluklara kamu görevlilerini de maalesef ortak ediyor. Bu konuda sorumlu olmadıkları, kanunsuz bir emri yerine getirmekle onların sorumlulukları da ortaya çıkıyor. Bu iktidar gidicidir, sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suça ortak olanların bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz de HDP olarak farklı zamanlarda, farklı şekillerde de olsa defalarca yaptık." ifadelerini kullandı.

"PARAMİLİTER YAPILARI SADAT MI EĞİTTİ?"

6-8 Ekim olaylarına da değinen Meral Danış Beştaş “6-8 Ekim’de cinayet işleyenleri, paramiliter güçleri kimler eğitti? SADAT’ın işlediği suçları silahlı eğitimleri görünmez kılanlar neyi gizliyorlar?” diye sorup şöyle devam etti:

“6-8 Ekim’de gerçekten bir saldırı, cinayet ve katiller varsa ki var bunların 27’si partililerimiz, diğeri de tabi ki yurttaşlarımız, bunların katilleri ortaya çıkarılmadan 6 yıl sonra tamamen düzmece bir iddianameyle arkadaşlarımız yargılanıyor. SADAT’ın derin yapılarla ilişkileri nedir, 6-8 Ekim’de sokağa çıkanlar, paramiliter güçleri SADAT mı eğitti? Bu sorularımızın yanıtını istiyoruz. Deniz Poyraz’ı İzmir’de katledenlerin faillerinin bağlantıları kimlerle var? Bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Konya Meram’daki 7 kişilik bir aileyi öldürenlerin SADAT ile bağlantısı nedir? Bu soruların cevabını vermeyerek aynı zamanda suçun da ikrarını yaptıklarını ifade etmek istiyorum. Etkin bir yargılama, adil bir yargılamayla. Çünkü yol iktidara çıkıyor. Bu nedenle adil yargılamadan kaçıyorlar."

"DEVLET İÇİNDE DEVLET VAR"

Son dönemde 'kamuda kadrolaşma' iddialarının odağında olan TÜGVA ile ilgili de konuşan Meral Danış Beştaş, "TÜGVA ne yapıyor gerçekten? Paralel bir devlet yapılanması mı, devlet içinde bir devlet organizasyonu mu? Bunu bütün ayrıntılarıyla, çıplaklığıyla açığa çıkması gerekiyor. Ortaya çıkan belgelerde çok net bir şekilde görünüyor. Devlet içinde ayrı bir oluşum var, tıpkı Gülen Cemaati gibi paralel bir yapılanmaya tanıklık ediyoruz. Aslında kadrolara tamamen yandaşlarını aldıkları, devletin tüm kurumlarına çöreklendikleri onların deyimiyle ‘FETÖ’ tarzı uygulamalar her başvuranın istediği yere yerleştirildiği bir sistemde bu kadar kurumsal ve profesyonel bir şebeke halinde yaptıklarına dair yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı. Bu da şunu gösterdi. AKP iktidarı, paralel yapılanmaya devam ediyor, paralel yürümeye devam ediyor, talan yollarında kurumlara kayyımları atıyor ve TÜGVA gibi paralel yapılara halkın kaynaklarını da transfer etmekten geri durmuyor." ifadelerine yer verdi.

Beştaş sözlerinin devamında da "Her ne kadar Cumhurbaşkanı her konuşmasında ‘tek tek tek’ diye teklese de tekli bir sistem yok. ‘Tek devlet, tek millet, tek bayrak’ naraları atıyor ya aslında her şey çiftleşti, çoğullaştı. Devlet içinde devlet var, TÜGVA işte bunun en önemli göstergesi. Çifter çifter götürüyorlar bu memleketten. Çift devlet var. Bir paralel devlet, bir asıl görünen devlet. Çift anayasa var. Bir tanımadıkları Saray anayasası diye ifade edebileceğimiz kurallar manzumesi var bir de sözde yürürlükteki anayasa var. Çift maaş değil, çok maaşlar artık herkesin bilgisi dahilinde. İkili bir ekonomi var. Bir çökertilen ekonomi var, bir de yolsuzluk ekonomisi var. Kendi şatafatlı hayatları var. Her şeyin paralelini kurdular ve bunu vatandaşa yutturmak için her türlü hileyi ve yalanı tabi ki kullanmaktan geri durmuyor" dedi.