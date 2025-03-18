Uzak Şehir, tüm kategorilerde zirvede!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:33

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:33

Özkan, Zerrin ve Demir'in nikahı olduğunu, Nare'nin de bunu bildiğini Kaya'ya haber vererek gerilimi artırırken, Zerrin tam 'evet' demek üzereyken, Kaya salona girip ortalığı birbirine kattı. Zerrin, Kaya'ya abisini kurtarmak için Demir'le evlendiğini söyleyince, Nare de Demir'in elinde Şahin'i kurtaracak görüntüler olduğunu söyleyerek Zerrin'in evlenmesini destekledi. Zerrin'in 'evet' demek zorunda kaldığı sahneye 'De Mardin' şarkısı eşlik etti.

'TEK AŞKIM... MERYEM'

Alya, bulduğu video kaseti izlerken düğün sırasında Cihan'ın babasının vurulduğunu görüp büyük bir şok yaşadı. Tam o sırada Cihan odaya girdi ve Alya, bu düğünün kime ait olduğunu sordu. Cihan'dan 'benim' cevabını alması, Alya'nın şaşkınlığını daha da artırdı. Ardından, düğündeki kadının Meryem olup olmadığını sorgulayan Alya, 'Kalbindeki kadın, tek aşkın... Meryem' dedi. Bu sözler karşısında Cihan, Alya'yı onayladı ve gözyaşlarına engel olamadı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen 'Uzak Şehir', reytinglerde yeni bir rekora imza atarak total izleyici grubunda 16,15 reyting 40,60 izlenme payı, AB kategorisinde 12,35 reyting 33,52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,49 reyting ve yüzde 38,46 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.