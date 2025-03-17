Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 17.03.2025 - 21:54

Güncelleme: 17.03.2025 - 21:54

Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin tekipçileri 18. bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir'in yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 18. bölümü 17 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini aldı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya’nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan’ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan’ı ikna edemeyen Alya’ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.

Zerrin ve Kaya ise Şahin’in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir’dir. Zerrin, Demir’in Şahin’i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir’in bilmesi gereken bir sır vardır. Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin’le evlenip Şahin’i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya’nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan’ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Cihan’ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya’nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan’ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan’ı ikna edemeyen Alya’ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.

Zerrin ve Kaya ise Şahin’in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir’dir. Zerrin, Demir’in Şahin’i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir’in bilmesi gereken bir sır vardır. Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin’le evlenip Şahin’i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya’nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan’ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır?