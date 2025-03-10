Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:05

Güncelleme: 10.03.2025 - 20:05

Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin tekipçileri 17. bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir'in yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 17. bölümü 10 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya’nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan’ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan’ı ikna edemeyen Alya’ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.

Zerrin ve Kaya ise Şahin’in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir’dir. Zerrin, Demir’in Şahin’i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir’in bilmesi gereken bir sır vardır. Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin’le evlenip Şahin’i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya’nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan’ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat’i bulur. Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya’ya boşanması için baskı uygular. Sadakat’in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat’in çıkarı için mi karar verecektir?

Kaya’nın Zerrin’le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya’nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin’in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.

Alya, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan’ın Mine’yle olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır?