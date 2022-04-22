Uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından vuruldu
Konya'da 32 yaşındaki Hatice Eser, uzaklaştırma kararı aldırdığı evli olduğu erkek tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Hatice Eser'in hayati tehlikesi devam ediyor.
Konya’da uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten 30 yaşındaki Tahsin Eser, Hatice Eser’i tabancayla başından ve göğsünden yaraladı. Olayın ardından otomobiliyle polisten kaçarken kaza yapan Tahsir Eser, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan Hatice ve Tahsin Eser hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi’nde meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan ayrı yaşadığı Hatice Eser ile konuşmak için bir araya geldi. 70 AAZ 315 plakalı otomobille giderken, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı. Hatice Eser'i araçtan indiren Tahsin Eser, otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri kaçan Tahsin Eser’in otomobilini Saraçoğlu Caddesi'nde fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Takip sırasında Eser’in otomobili, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak’ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı.
Polisin ‘teslim ol’ çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Hatice ve onu tabancayla yaralayan Tahsin Eser'in hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.
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