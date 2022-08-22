"Uzayda İlk Türk" ile "Ahlat'ta Ay ve Yıldız" belgeselleri TRT Avaz'da yayımlanacak

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:49

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türklerin Anadolu'daki varlığının, kadim medeniyetin nişanelerinden biri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nın bugüne ulaşmasında öncü rol üstlenen Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı ile Prof. Dr. Haluk Karamağaralı için hazırlanan "Ahlat'ta Ay ve Yıldız", yarın 20.30'da yayınlanacak.

Beyhan ve Haluk Karamağaralı çiftinin çalışmalarıyla, bilim ve kültür dünyasına katkılarının aktarıldığı belgeselde ayrıca büyük bir titizlikle çalışarak ortaya çıkardıkları Ahlat Selçuklu Mezarlığı kazılarında yaşananlar da ele alındı.

Yönetmenliğini Veysel Baban'ın, yapımcılığını Rıza Sezgin'in üstlendiği belgeselin ilk gösterimi, mayısta Ahlat'ta düzenlenen "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı"nda yapıldı. İlk Türk astronot Toktar Aubakirov'un hikayesini konu alan "Uzayda İlk Türk", 30 Ağustos'ta 20.30'da yayınlanacak.

Belgesel, 2 Ekim 1991'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracıyla uzaya çıkan ve Kazakistan halk kahramanı madalyasıyla ödüllendirilen astronotun hayatına ve başarı hikayesine odaklanırken, Türk halklarının uzay bilimleriyle ilişkisini de ele alıyor.