Uzman çavuş, 'değişik bir tipin var' deyip silah çekti
Bartın'da iddiaya göre bir uzman çavuş caddede karşılaştığı bir kişiyle "Değişik bir tipin var" diyerek tartıştı. Tartışma sırasında silahını çeken uzman çavuş, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün Bartın merkezde bulunan Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre uzman çavuş olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, caddede karşılaştığı ve ismi Erdi olduğu belirtilen kişiye yaklaşıp “Değişik bir tipin var” diyerek taciz etti.
Erdi’nin “Ne varmış tipimde, herkes gibi bir insanım işte” yanıtı verdiği kişi, silahını çekip Erdi'nin boğazına dayadı. Yaşanan arbedeye kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri müdahale geldi. Ekipler tarafından silaha el konulurken iki kişi de gözaltına alındı.
Bartın Olay gazetesindeki habere göre, emniyete götürülen iki kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak olayla ilgili adli süreç başlatıldığı belirtiliyor.
Olayın tanığı olan çarşı esnaflarından Nurten Umar Cece “Uzman çavuşum ben diyor, silah çekiyor, artislik yapıyor. Erdi’yi bu akşam kaybedebilirdik. Esnaf olarak biz çok üzüldük, bizim cadde yoğun ve işlek. Bize de gelebilirdi, Allah korudu” dedi.
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