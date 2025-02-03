Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Oyunlar çocuklarda şiddeti normalleştiriyor'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:36

Güncelleme: 03.02.2025 - 13:38

Psikolog Selver Yazıcı, dijital oyunların gençlerdeki şiddet eğilimlerini tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Oyunların günümüzde daha gerçekçi hale gelmesinin, gençlerin oyun ile gerçeği karıştırmasına ve şiddetin normalleşmesine neden olduğunu belirten Yazıcı, son zamanlarda meydana gelen şiddet olaylarının temelinde dijital oyunların yattığını ifade etti.

Yazıcı, "Dijital oyunlar eskisi gibi basit boks oyunları değil, artık daha gerçekçi şiddet içeren oyunlar var. Bu oyunlar gençlerin gerçek ile oyunu karıştırmasına yol açıyor. Sonuçta şiddetli bir normalleşme ve şiddetle ilişkilendirilmiş bir yaklaşım oluşuyor" dedi. Gençlerin oyunlarını kontrol etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ailelerin çocukların oynadıkları oyunları kontrol etmeleri gerekiyor. Dijitali engellemek çözüm değil. Çocukların elinden telefon ya da tablet almak, ya da onları sosyalleşmekten alıkoymak da çözüm değildir. Aileler, çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayarak onları kontrol altında tutmalı" diye konuştu.



"ŞİDDET BİLİNÇALTINA YERLEŞMEDEN ENGELLENMELİ"

Şiddet içerikli oyunların çocukların sosyal yaşama ve gerçek hayata uyarlanması sonucunda, gençlerin şiddete daha yatkın hale geldiğini söyleyen Yazıcı, "Çocuklar şiddet içeren oyunları oynayarak, ceza alıp almayacaklarını bilmeden şiddetli davranışlar sergileyebiliyorlar. Ayrıca, ceza sistemindeki eksiklikler ve şiddet araçlarına kolay erişim, gençlerin şiddete meyletmesine neden oluyor" dedi.

Yazıcı, şiddetin bilinçaltına yerleşmeden engellenmesi gerektiğini belirterek, "Eğer şiddet, çocuğun bilinçaltına normal bir davranış olarak yerleşirse, bu tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Aileler, çocuklarının karakter gelişimlerini kontrol altında tutarak şiddetin normalleşmesini engellemelidir. Şiddet normalleşmeden engellenmeli ve bu, değerler eğitimiyle sağlanabilir" ifadelerini kullandı.