Vahşi cinayetin failleri 'aracın yansımasından' bulundu

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:40

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:40

25 Nisan’da Midyat ilçesinde kaybolan İsmail Demir’in (37) bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri projeli dosya kapsamında çalışma yürüttü.

Ekip, 5 şüpheliyi 9 Eylül’de gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hamdullah Ö. (36) ve Ömer D. (26), 12 Eylül’de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANSIMAYI TAKİP ETTİLER

Ekip, cinayetin izini dedektif gibi sürerek failleri Midyat’ta sokağa girdikleri aracın başka bir araca yansımasıyla tespit etti.

Aracın daha sonra İdil ilçesine doğru gittiği belirlendi. Öldürülen İsmail Demir’in başının önce taşla ezilip, daha sonra karnına taş bağlanıp kuyuya atıldığı itiraf edildi. Ceset, olaydan 140 sonra bulundu.

Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü.