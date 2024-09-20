Vahşi cinayetin failleri 'aracın yansımasından' bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni, 140 gün sonra Şırnak’ın İdil ilçesinde kafası taşla ezilip karnına taş bağlanarak su kuyusuna atılmış vaziyette bulundu. Failler, cinayet büro ekipleri tarafından araç yansımasından bulundu.

Vahşi cinayetin failleri 'aracın yansımasından' bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:40

25 Nisan’da Midyat ilçesinde kaybolan İsmail Demir’in (37) bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri projeli dosya kapsamında çalışma yürüttü.

Ekip, 5 şüpheliyi 9 Eylül’de gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hamdullah Ö. (36) ve Ömer D. (26), 12 Eylül’de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANSIMAYI TAKİP ETTİLER

Ekip, cinayetin izini dedektif gibi sürerek failleri Midyat’ta sokağa girdikleri aracın başka bir araca yansımasıyla tespit etti.

Aracın daha sonra İdil ilçesine doğru gittiği belirlendi. Öldürülen İsmail Demir’in başının önce taşla ezilip, daha sonra karnına taş bağlanıp kuyuya atıldığı itiraf edildi. Ceset, olaydan 140 sonra bulundu.

Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü.


Etiketler: #mardin

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mardinliler artık sadece bize selam değil, oy da verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mardinliler artık sadece bize selam değil, oy da verecek
Mardin’de firari 8 suçlu yakalanarak tutuklandı

Mardin’de firari 8 suçlu yakalanarak tutuklandı
Türkiye'nin kayıp çocukları... Mardin'de 4 yaşındayken kaybolan Ecrin'den 9 yıldır haber alınamıyor

Türkiye'nin kayıp çocukları... Mardin'de 4 yaşındayken kaybolan Ecrin'den 9 yıldır haber alınamıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler