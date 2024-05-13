Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:41

Güncelleme: 13.05.2024 - 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yağışlı havanın Pazartesi günüde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Hatay Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.