Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yağışlı havanın Pazartesi günüde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Hatay Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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