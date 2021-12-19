Valilikten 'kar' uyarısı: Sel, su baskını, buzlanma...
Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimiz Merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerimizde 20.12.2021 Pazartesi'den itibaren etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle sel,su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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