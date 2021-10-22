Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı

22 Ekim 2021 Cuma, 09:24

Van'da Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattının gerisinde göçmen hareketliliğini engellemek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 172'si Afganistan, 16'sı Pakistan uyruklu 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.



