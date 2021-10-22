Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinde 188 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
22 Ekim 2021 Cuma, 09:24
Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattının gerisinde göçmen hareketliliğini engellemek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 172'si Afganistan, 16'sı Pakistan uyruklu 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.



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