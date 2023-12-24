Van'da 272 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:33
Van'da 272 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Abone Ol google-news

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti.  

Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.


İlgili Haberler

Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
Hayvan nakillerine ilişkin düzenlemeye erteleme

Hayvan nakillerine ilişkin düzenlemeye erteleme
Samsun’da ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan öldü

Samsun’da ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan öldü

En Çok Okunan Haberler