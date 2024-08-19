Van’da 3 organizatör tutuklandı

Van’da 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 organizatörden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:45
Van’da 3 organizatör tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


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