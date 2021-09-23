Vatan Caddesi'nde minibüs yandı
Fatih Vatan Caddesi'nde Aksaray istikametinde seyir halindeki özel bir turizm şirketine bağlı VIP hizmetleri için kullanılan minibüs yandı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametine seyir halindeki 34 FT 583 plakalı Tevfik Demirkol yönetimindeki minibüs, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ön kabin kısmı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine, sürücü Demirkol aracını durdurarak, yangın tüpüyle yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri, sürücü Demirkol'un kendi çabalarıyla söndürdüğü aracında soğutma çalışmaları yaptı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. VIP hizmetler için kullanılan minibüsün sürücüsü Tevfik Demirkol, "Ne olduğunu anlamadım. Güngören'den çıktım, buraya geldiğimde araç yanmaya başladı. herhangi bir sebep yoktu. seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmında hiç bir şey yok. Kabin içinden yanmaya başladı. Çok şükür söndürdük" dedi.
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