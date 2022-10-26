Vekil transferine bir yenisi daha eklendi: "Nuşiveran Elçi CHP'ye katılıyor"
Seçim tarihi hızla yaklaşırken yeni ve mevcut ittifaklar da siyasetin gündeminden düşmüyor. Siyasette transfer tartışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski Şırnak Barosu Başkanı, Şerafettin Elçi’nin yeğeni Nuşirevan Elçi de CHP’ye katılacağı iddia edildi. Elçi İse, ilk açıklamayı Cumhuriyet'e yaptı.
Siyasi partiler arasında seçime yönelik hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesi, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ise istifa etmesiyle siyasetin suyu iyice ısındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak daha önce iki dönem Erzincan MHP Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve bir dönem de AKP'den milletvekilliği yapan Talip Kaban'ın İYİ Parti'ye katıldığını duyurdu.
Siyaset, vekil transferlerini tartışmalarıyla hareketlenirken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.
YENİ İSİM DUYURULDU
Son olarak gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, eski Şırnak Barosu Başkanı, Şerafettin Elçi’nin yeğeni Nuşirevan Elçi'nin CHP'ye katılacağını duyuran bir paylaşım yaptı.
Pehlivan "Eski Şırnak Barosu Başkanı, Şerafettin Elçi’nin yeğeni Nuşirevan Elçi de CHP’ye katıldı. Rozetini takan Elçi’nin transferi CHP tarafından yakında duyurulacak" ifadelerine yer verdi.
Nuşirevan Elçi
CUMHURİYET'E AÇIKLAMA YAPTI
Konu ile ilgili paylaşım sonrası ise Cumhuriyet, Nuşirevan Elçi'ye ulaştı.
Gazetemize konuşan Elçi, "CHP'nin bununla ilgili bir açıklaması olacak ve evet rozet takma konusu da doğru" ifadelerini kullandı.
Elçi'nin açıklamaları sonrası gözler, yarın yapılacak CHP grup toplantısına çevrildi.
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