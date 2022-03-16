Vicdanlardaki adaletin zamanaşımı yok

16 Mart 2022 Çarşamba, 06:00

Osmanlı ordusunun, yaşadığı Balkan Savaşları travmasını üzerinden atması çok uzun yıllar alacaktı ama Birinci Dünya Savaşı için toplar ateşlenmişti bile. Birazdan tüm gözler Çanakkale’ye çevrilecekti. Sofya’da askeri ataşe olan Mustafa Kemal, yurt savunmasında aktif görev almak istiyordu. Tam istifa restini çekmek üzereydi ki görev tebliğ edildi: Yarbay Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı’na atandı. Bu kez Beyazıt’taki o kapıdan içeri giren Mustafa Kemal’di. Genelkurmay Karargâhı’nda tümenini arıyordu. Kimse 19. Tümen’in nerede olduğunu bilmiyordu. Son girdiği odada kurmay heyetinden bir subay, “Yarbayım, bu tümeni siz oluşturacaksınız” dedi. Yarbay o kapıdan çıktı, meydana bir göz attı. İçinden yetiştiği Osmanlı ordusunu düşünüyordu. Olmayan “ihtiyat tümenini” oluşturacaktı. Yürüdüğü caddenin ismi henüz 16 Mart Şehitleri Caddesi değildi. Ama olacaktı. Tarihi üniversite, İstanbul’un işgaline de, 16 Mart sabahı 10. Kafkas Tümen Karargâhı’nın bulunduğu Şehzadebaşı Karakolu baskınına da tanıktı. İngiliz işgalciler sabaha karşı uykularından uyandırdıkları askerleri kurşuna dizmişti... O kapının tarihe tanıklığı devam edecekti.

Yine bir 16 Mart günüydü; 1978’in Mart’ı. Gökyüzünün pusu, soğuğu, gerginliği aşağıya inmiş, her adımda kendini hissettiriyordu. “O tarafa gitmeyin, tuzak var!” diye bağırsak sesimizi duymayacaklardı. Geleceğin avukatları, iktisatçıları “zorla ikna edilerek” o kapıdan çıkarıldılar. Günün olağan akışına ters olgular bir aradaydı. Yine de o tuzağa yürüdüler; biri “bomba” diye bağırdı. İstanbul, 16 Mart günü birbirinden kopukmuş gibi gözüken ama birçok noktada kurulmuş toplu tuzağı aynı anda yaşıyordu. Birinci Şube’nin ünlü amiri Uğur Gür silahlı pusuda yaralanıyordu. Ekiplerin tümü üç kişinin peşine düşmüşlerdi.

O güne ilişkin sayısız tuzaklardan biri de Kadıköy Ticaret Lisesi’ndeydi. Okulu basanlar lise öğrencisi Mehmet Nuri Ayyıldız’ı gözlerini kırpmadan öldürüyorlardı. 16 Mart sabahı için birileri düğmeye basmıştı. Çünkü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de benzer saldırılar gerçekleşiyordu. Öğrencilere hem ülkücüler hem polis saldırıyordu. Hukuk öğrencisi Hasan Fehmi Tekin, 44 yıl sonra o güne ilişkin bana, “Ne olacaksa bugün olsun, gözaltındaki arkadaşlar serbest bırakılsın istiyorduk. Hamit Akıl’ın (Birkaç saat sonra öldürülecek) bir konuşma yaptığını hatırlıyorum” diyecekti.

GÜNLER ÖNCESİNDEN TEHDİTLER

Üniversitenin simgesi olan Atatürk ve Gençlik heykelinin önüne geldiler. “Polis, hiç de olağan olmayan şekilde bizim Beyazıt’a bakan ana kapıdan çıkmamızı istiyordu; gözaltına aldıkları arkadaşlarımızı o kapıda serbest bırakacaklarını söylediler.” Arkadaşlarını duyunca “istemeyerek” de olsa “ikna” oldular. Heykelden ana kapıya ilerlerken üstlerine her yandan taş yağıyordu. Hasan Fehmi Tekin henüz 18 yaşındaydı, Artvin’den gelmişti. “Arkadaşlar, biz birinci sınıfları genellikle grubun ortasına alıyorlardı.” Hukuk öğrencisi Serhat Pekinel ise grubun daha önündeydi. Kapıdan çıkmaya başladıklarında sağa döndüler, kapının solunda ülkücüler birikmiş slogan atıyorlardı. Eczacılık Fakültesi’nin önünde onları bekleyen diğer arkadaşlarıyla buluşup Süleymaniye’ye gideceklerdi.

Ülkücülerin, günler öncesinden başlayan “gününüzü göreceksiniz” tehditleri ister istemez rahatsızlık yaratmıştı. Eczacılığın önünden başlayan Besim Ömer Paşa Caddesi’ne girerlerse korunacaklardı. Abdullah Şimşek, Baki Ekiz, Cemil Sönmez, Hamit Akıl, Murat Kurt, Turan Ören, Hatice Özen arkadaşlarıyla eczacılığın kapısına vardılar. Geriye dönüp baktılar; daha gelenler vardı. Tuzağın tam ortasındaydılar. Meydana yakın yerden, kısa boylu, esmer bir erkek fakülteye doğru koşmaya başladı. Öğrencileri takip eden bir polis, koşan kişinin elindekini fırlattığını fark ederek “bomba” diye bağırdı. Bomba aralarına düştü. O sırada Rektör olan Prof. Dr. Haluk Alp başkanlığında toplanmış senato üyelerinin bazıları pencerelerden her şeyi görüyorlardı. Bombanın yarattığı ağır tahribatla öğrencilerin bir kısmı ölmüş, çoğu yaralanmıştı. Ama bu yetmemişti! Beyazıt Karakolu’na yüz metre mesafede park etmiş araçları siper alan dört kişi, yaralanan, kaçan öğrencilerin üzerine mermi yağdırmaya başladı. “Bomba atılacağını hiç tahmin etmiyordum. Ayağa kalktığımda fakültenin önü kan gölüydü. Milli Savunma yurduna sığındık. Ayakkabım parçalanmıştı. Kanamam vardı. Gitmek istediğimiz yönde Esnaf Hastanesi vardı, ameliyat gerekiyordu, ‘Burada yapamayız’ dediler. Cerrahpaşa’ya gönderdiler. Doksan dokuz şarapnel yarası tespit ettiler, etlerim de kopmuştu.”

KAYITLARA GEÇMEYEN İSİMLER



Avukat Serhat Pekinel’e 44 yıl sonra “O güne ilişkin aklında kalan bir tortu var mı” diye sordum. Sanki soruma karşılık vermiyormuş gibi konuşmaya başladı. Bedenindeki bir şarapnel parçasının ucunun geçen yıl baş verdiğini, operasyonla alındığını anlattı. 16 Mart’ın “tortu”laşmadığını, hâlâ canlı olduğunu anlatmak istiyordu. “Ama dur” dedi Pekinel, “O gün Cerrahpaşa’ya Hatice’nin ailesi gelmişti. Bir arkadaşımız onlara Hatice’nin (Özen) öldüğünü söyledi. Bu yıkıma tanık olmak çok acıydı.” Kayıtlara 41 öğrencinin yaralandığı geçti. Oysa, 17 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde bu sayı, ölümlerin dışında 31’i ağır 100’den fazla yaralı olduğunu gösteriyordu. Avukatlara göre, yaralı birçok öğrenci gözaltına alınmamak amacıyla hastanelere gitmemiş, isimleri kayda geçmemişti. 16 Mart günü acımasızca bombalanan, mermilere hedef olan öğrenciler, hem saldırıdan kurtulmak hem yaralıları hastaneye yetiştirmek için 16 Mart Şehitleri Caddesi’ne koşuyorlardı. Cadde adını, işgalin sabahında, 16 Mart 1920’de, İngilizlerin kurşuna dizerek şehit ettiği askerlerin anısından alıyordu. Bu kez o bilim kapıları, geleceği kuracak öğrencilerinin cansız, yaralı bedenlerine tanık oluyor, 472 yıllık Beyazıt Camisi, duvarlarına çarpan çığlıklarla irkiliyor, gözleri bu vahşeti yapanları görüyordu. İstanbul’un öğrencileri, herkesin gözü önünde, öğlen biri yirmi geçe vurula vurula 16 Mart cehenneminden kaçıp bir diğer 16 Mart Şehitleri’ne sığınmaya çalışıyorlardı. Yolunuz düşerse eğer, unutmamak, hissetmek için o duvarlara dokunun; on sekiz, yirmi yaşındaki çocuklarınızın çığlıklarını duyacaksınız...

