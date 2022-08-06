Çocuğunu kurtaran anne, nehirde akıntıya kapılarak boğuldu

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Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne Asuman Düztaş akıntıya kapılarak boğuldu. Çalışmalar sonucu anne Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

AA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:21

Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde ailesiyle pikniğe giden Asuman Düztaş (32), oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi.

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