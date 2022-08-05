Kocaeli'de domuzlar şehre indi

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Kocaeli'de şehre inen domuz ve yavrularını gören yurttaşlar şaşkına dönerek, o anları kayda aldı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:45

Kocaeli Körfez'in en işlek caddelerinde domuzlar görüldü. Bir domuzun iki yavrusuyla birlikte yürüdüğünü gören yurttaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarıyla seyir halinde yurttaşlar domuzları gördükten sonra durarak görüntü almaya başladı. 

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