Müküs Çayı'nda kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:11

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Eyyüp Güneş'e ulaşmak için yürütülen çalışmalarda, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, jandarma, AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişi görev yapıyor.

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