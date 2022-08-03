Müküs Çayı'nda kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor
Pervari'de Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 54 gündür devam ediyor.
Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Eyyüp Güneş'e ulaşmak için yürütülen çalışmalarda, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, jandarma, AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişi görev yapıyor.
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